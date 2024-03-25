حياتنا
"عش بصحة".. البرتقال والخيار يزيد ترطيب الجسم.. نسبة الماء فيه تتعدى الـ 80%
نصح بتناول فواكه وخضار غنية بالماء والألياف على وجبة الإفطار أو السحور
قالت منصة التوعية التابعة لوزارة الصحة "عش بصحة" إن الماء ليس الوحيد الذي يقلل العطش، مشيراً إلى أن البرتقال والخيار يزيد ترطيب جسمك لأن نسبة الماء فيهما أكثر من 80%.
وأوضح حساب "عش بصحة" على "إكس": يمديك.. تزيد الماء في جسمك حتى تكافح العطش، وذلك بتناول فواكه وخضار غنية بالماء والألياف على وجبة الإفطار أو السحور.
وأشار إلى أن الأناناس به نسبة ماء 85% تقريباً، والبرتقال به نسبة الماء 87% والخيار نسبة الماء به 96% تقريباً.