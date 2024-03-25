"عش بصحة".. البرتقال والخيار يزيد ترطيب الجسم.. نسبة الماء فيه تتعدى الـ 80%

قالت منصة التوعية التابعة لوزارة الصحة "عش بصحة" إن الماء ليس الوحيد الذي يقلل العطش، مشيراً إلى أن البرتقال والخيار يزيد ترطيب جسمك لأن نسبة الماء فيهما أكثر من 80%.