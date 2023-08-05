أحذر "النوبة القلبية".. عواقب وخيمة للأطعمة والمشروبات الباردة وإليك الحلّ

وتقول: "إذا كان الشخص يتناول دائمًا أطعمة باردة، فإن هذا يؤدّي إلى خلل في عملية إفراز الإنزيمات، التي إذا لم تصل حرارتها إلى درجة معينة لن تنشط، وقد يؤدي هذا إلى التهابات مزمنة".