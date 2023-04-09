حكة و"وذمة" و"بيلة".. 7 علامات تُحَذرك من الوقوع في "الكلى السكرية"

ومن خلال اتباع أسلوب حياة صحي في علاج مرض السكري وارتفاع ضغط الدم بشكل فعال؛ يمكن إيقاف أو تأخير اعتلال الكلية السكري.. وفي المقابل إذا تُرك المريض دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى فشل كلوي دائم؛ مما يتطلب غسيل الكلى أو زرع الكلى، وإليك 7 علامات تحذيرية مرتبطة بمرض الكلى السكري؛ وفقًا لما نشره موقع "ndtv".