حكة و"وذمة" و"بيلة".. 7 علامات تُحَذرك من الوقوع في "الكلى السكرية"

"الكلى السكرية"، والمعروفة أيضًا باسم اعتلال الكلية السكري؛ هي حالة مزمنة خطيرة تصيب الأفراد المصابين بداء السكري، وتحدث عادةً نتيجة ارتفاع مستويات السكر بالدم غير المنضبط والاستخدام المطول لأدوية السكري؛ حيث تتأثر قدرة الكلى على أداء وظيفتها المعتادة المتمثلة في التخلص من الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم باعتلال الكلية السكري.
ومن خلال اتباع أسلوب حياة صحي في علاج مرض السكري وارتفاع ضغط الدم بشكل فعال؛ يمكن إيقاف أو تأخير اعتلال الكلية السكري.. وفي المقابل إذا تُرك المريض دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى فشل كلوي دائم؛ مما يتطلب غسيل الكلى أو زرع الكلى، وإليك 7 علامات تحذيرية مرتبطة بمرض الكلى السكري؛ وفقًا لما نشره موقع "ndtv".
تتميز العلامات المبكرة لمرض الكلى السكري عادةً بوجود الألبومين، وهو نوع من البروتين في البول، ويمكن الكشف عن ذلك عن طريق اختبار البول؛ إذ لا تسمح الكلى للبروتين بالمرور في ظل الظروف العادية، وأي بروتين في البول هو علامة حمراء لتلف الكلى.
يحدث التورم عادة بسبب عدم قدرة الكلى على إزالة السوائل الزائدة من الجسم، ويظهر عادة في القدمين أو الكاحلين أو اليدين وينتج عنه مظهر منتفخ؛ حيث يمكن أن يسبب أيضًا زيادة الوزن في احتفاظ الجسم بسوائل أكثر مما يحتاج.
الشكوى الرئيسية بين مرضى الكلى السكري هي التعب أو التعب الشديد، ويحدث هذا عادةً بسبب فقر الدم، وهي حالة تتوقف فيها الكلى عن إنتاج إرثروبويتين، وهو هرمون يساعد على تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء في نخاع العظام.
ارتفاع ضغط الدم هو علامة شائعة لمرض الكلى السكري.. عندما تتلف الكلى، فإنها تسبب خللًا في نظام تنظيم ضغط الدم في الجسم؛ مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي.
التغيير المفاجئ في الشهية أو انخفاض الشهية، هو أيضًا علامة تحذير لمرض الكلى السكري، ويرجع ذلك إلى تراكم الفضلات في الدم؛ مما يؤدي إلى الغثيان والقيء وفقدان الشهية وفقدان الوزن.
يعتبر الأرق أو صعوبة النوم علامة على مرض الكلى المتقدم، وعادة ما يكون مصحوبًا بمتلازمة تململ الساقين (RLS)، ويمكن أن يسبب التعب والتهيج والضباب العقلي.
يمكن أن تسبب أمراض الكلى أيضًا حكة وجفاف الجلد، وهي علامة على تراكم الفضلات والسموم في مجرى الدم، ويمكن أن يسبب هذا طفحًا جلديًّا واحمرارًا وبقعًا جافة على الجلد.