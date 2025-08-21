تجمع القصيم الصحي: توازن الأطفال الرقمي يبدأ من الأسرة

دعا تجمع القصيم الصحي أولياء الأمور إلى تعزيز التوازن الرقمي لدى أطفالهم، مبينًا أن البداية تنطلق من دور الأسرة في ترسيخ عادات صحية وآمنة عند استخدام الأجهزة الإلكترونية.
وأوضح التجمع مجموعة من الخطوات القابلة للتطبيق، من أبرزها: أن يكون الوالدان قدوة في التعامل مع الأجهزة، وتخصيص أوقات للأنشطة البدنية والاجتماعية، وإشراك الأبناء في أنشطة جماعية تنمي مهاراتهم، إضافة إلى تحديد وقت يومي لاستخدام الأجهزة لا يتجاوز ساعتين للفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا، مع تفعيل الضوابط التقنية للحد من المحتوى غير المناسب.
وأكد تجمع القصيم الصحي أن هذه الممارسات تسهم في خلق بيئة رقمية متوازنة تدعم صحة الأطفال النفسية والجسدية، وتعزز من جودة حياتهم.