تجمع القصيم الصحي: توازن الأطفال الرقمي يبدأ من الأسرة

وأوضح التجمع مجموعة من الخطوات القابلة للتطبيق، من أبرزها: أن يكون الوالدان قدوة في التعامل مع الأجهزة، وتخصيص أوقات للأنشطة البدنية والاجتماعية، وإشراك الأبناء في أنشطة جماعية تنمي مهاراتهم، إضافة إلى تحديد وقت يومي لاستخدام الأجهزة لا يتجاوز ساعتين للفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا، مع تفعيل الضوابط التقنية للحد من المحتوى غير المناسب.