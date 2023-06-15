أخصائية نفسية: ظاهرة الاحتفال بالأبناء أمام المدارس تولّد الكره والحقد

وأردفت خلال حديثها لـ"سبق": ليس عيبًا أو خطأ، بالعكس هو أمر صحي نفسيًّا، ولكن غفل البعض عن أن هناك من فقدوا آباءهم أو أمهاتهم، فلا يوجد من يحتفل معهم أو حتى يشاركهم هذا الإنجاز، غفلوا أن بعض النفوس قد تحقد وتغلّ وتكره من لديه شيء قد حرم منه الآخر، وإن لم يكن بسببه، ولكنه سيحمله هو السبب والمسؤوليه؛ ظنًّا منه بذلك، نظرة حقد، كلمة ألم، تصرّف مؤذٍ لهذا الشخص "المحتفل به"؛ مما قد يؤدّي إلى عدم رغبته بمخالطة المجتمع، أو حتى رغبه بالنجاح لعدم وجود من يقدر نجاحه أو إنجازه.