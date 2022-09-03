أنقذ حياتك الزوجية في 7 دقائق.. دراسة حديثة تهديك هذا التمرين

وقالت مجلة "فوكاس" الإيطالية: إنه وفقًا للباحثين الأمريكيين، فإنه لمنع الزوجين من الخروج عن شعورهما والحفاظ على مستوى مرتفع لرضاهما، يكفي أن يكتب كل طرف على ورقة تفاصيل أحدث شجار مع الشريك الآخر، ولكن من وجهة نظر شخص ثالث افتراضي يريد مصلحة الطرفين.