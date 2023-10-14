"الأغا": نجاح علاج عدة حالات في المملكة من اضطراب وراثي نادر.. هذه أعراضه

ولفت إلى أن نقص إنزيم الفوسفاتاز القلوي عند الأطفال واليافعين يؤدي إلى تشوهات في الهيكل العظمي، وارتفاع خطر الإصابة بالكسور وتأخر تطور المهارات الحركية، والفشل في النمو، ومشاكل في الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى قِصَر القامة وألم في العظام ومشاكل في الأسنان، وعند البالغين يكون نقص إنزيم الفوسفاتاز القلوي أقل حدة من الأشكال الطفولية، قد تشمل الأعراضُ: (الكسور المتكررة، وآلام المفاصل، وفقدان الأسنان في وقت مبكر، وزيادة التعرض لالتهابات الأسنان) وقد لا يتم تشخيصه إلا في وقت لاحق من الحياة.