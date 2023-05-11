هكذا تتحرك الأسرة بسرعة.. "حالة" تحوّل حياة 15% من النساء لجحيم بعد الولادة

عادةً ما يكون قدوم وليد للمرأة حادثًا سعيدًا يجعلها مقبلة على الحياة ويعطيها حافزًا قويًا، إلا أنه في بعض الحالات يهاجم الاكتئاب السيدات أثناء الحمل أو عقب الولادة؛ لدرجة توصلها لإيذاء نفسها وابنها.