"مختص": شرب ملعقة صغيرة من زيت الزيتون تتسبب في رفع نسبة الكولسترول

وقال "الخضيري": شرب زيت الزيتون بما يتجاوز ملعقة صغيرة لا يفيد بل قد يضر ويرفع الكولسترول، والأفضل استخدامه للطبخ والقلي، وإضافته مع السلَطة والفول والأجبان بإضافة معتدلة ملعقة صغيرة أو أكثر خلال الوجبة، ولا يتجاوز 15 مل باليوم الكامل، كمصدر وحيد للزيوت والدهون سواء مع الأكل أو السلطات.