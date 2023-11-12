"مختص": شرب ملعقة صغيرة من زيت الزيتون تتسبب في رفع نسبة الكولسترول

أكّد الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالِم أبحاث المسرطنات، أن زيت الزيتون مهم للصحة، ويعتبر من أفضل الزيوت والدهون صحياً على الإطلاق.
وقال "الخضيري": شرب زيت الزيتون بما يتجاوز ملعقة صغيرة لا يفيد بل قد يضر ويرفع الكولسترول، والأفضل استخدامه للطبخ والقلي، وإضافته مع السلَطة والفول والأجبان بإضافة معتدلة ملعقة صغيرة أو أكثر خلال الوجبة، ولا يتجاوز 15 مل باليوم الكامل، كمصدر وحيد للزيوت والدهون سواء مع الأكل أو السلطات.
وبيّن "الخضيري": أن الشخص النشط المتحرك الرياضي يمكن أن يزيد قليلاً إلى 20 مل طوال اليوم مع الأكل والطبخ والإضافة.