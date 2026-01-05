تجمع القصيم الصحي يقدّم 5 نصائح أساسية لمذاكرة أكثر إنتاجية وفعالية

أطلق تجمع القصيم الصحي حملة توعوية تستهدف طلاب وطالبات التعليم، تضمنت إنفوجرافيكًا إرشاديًا بعنوان 5 نصائح أساسية تجعل المذاكرة أكثر إنتاجية وفعالية، في إطار تعزيز الوعي الصحي والسلوكي المرتبط بالتحصيل الدراسي.
وأوضح التجمع أن النصائح ركزت على تنظيم وقت المذاكرة، من خلال تخصيص فترات قصيرة تتراوح بين 5 و10 دقائق كل ساعة، بما يسهم في رفع التركيز وتقليل الإجهاد الذهني.
وأشار إلى أهمية الاهتمام بالوجبات المتوازنة ذات القيمة الغذائية العالية لدعم نشاط الدماغ، مع التأكيد على تخصيص وقت لممارسة نشاط بدني خفيف للمساعدة على تصفية الذهن وتجديد الطاقة.
وبيّن الإنفوجرافيك ضرورة تهيئة بيئة دراسية مناسبة وخالية من مصادر الإلهاء، إلى جانب الحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم لا يقل عن سبع ساعات يوميًا، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الذاكرة وتحسين الأداء الذهني.