تجمع القصيم الصحي يقدّم 5 نصائح أساسية لمذاكرة أكثر إنتاجية وفعالية

وبيّن الإنفوجرافيك ضرورة تهيئة بيئة دراسية مناسبة وخالية من مصادر الإلهاء، إلى جانب الحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم لا يقل عن سبع ساعات يوميًا، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الذاكرة وتحسين الأداء الذهني.