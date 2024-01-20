أضرارُها خطيرةٌ على الدماغ.. طبيبة أمريكية: احذر تصفح وسائل التواصل بعد الاستيقاظ مباشرة

وبدلًا من ذلك، تقترح "إميلي" أن أول شيء عليك أن تقوم به هو "التوكيدات الصباحية"، وهي اقتباسات أو عبارات سواء قصيرة أو طويلة تقولها أو تقرؤها أو تفكر فيها؛ لتضع نفسك وعقلك في حالة عاطفية جيدة وإيجابية؛ لزيادة "نشاط موجة ثيتا وألفا الدماغية، وهو ما يعادل أداء الشخص لصلاة وتأمل في الصباح، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من "قدرتنا على التعلم وتذكر الأشياء".