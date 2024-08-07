"البيئة": تناول حبتين من التين الطازج يمدّ الجسم بـ79 جرامًا من الماء

أكّدت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة أنّ حبتين من فاكهة التين تحتويان على العديد من العناصر الغذائية، وتناولها طازجة يمدّ الجسم بـ"79" جرامًا من الماء، و"74" سعرة حرارية، و"19" جرامًا من الكربوهيدرات و"2.9" جرام من الألياف، و"0.8" جرام من البروتين، ونحو "0.3" جرام من الدهون؛ إذ تُعدّ هذه الفاكهة من المحاصيل الواعدة التي تعمل الوزارة على تطوير إنتاجها وتصنيعها وتسويقها عبر برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.