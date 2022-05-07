9 علامات تحذيرية من السرطان تستدعي مراجعة الطبيب.. لا تتجاهلها

من جهتها، ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية -وفق "سكاي نيوز"- أعراضًا تحذيرية أخرى تستوجب زيارة الطبيب أيضًا، وهي: ظهور تغيرات على الجلد، وحكة في الجلد، وحموضة المعدة، وعسر الهضم، إضافة إلى الارتجاع الحمضي، المعروف أيضًا باسم الارتجاع المعدي المريئي، وهو التدفق العكسي لحمض المعدة نحو الأنبوب الذي يربط الحلق بالمعدة.