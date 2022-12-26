استشاري: "الصدفية" ليست مرضاً معدياً والوالدان قد ينقلانه للأبناء وهذه طرق العلاج

وذكرت أن للعلاج خيارات منها الموضعي، والضوئي، والأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم أو الحقن، حيث إن العلاج الضوئي هو خيار فعال في علاج حالات الصدفية المتوسطة إلى الشديدة، يتم تعريض الجلد إلى نوع معين من الأشعة فوق البنفسجية، إما بمفرده أو مع علاجات أخرى، ويتم تكرار جلسات العلاج لعدة مرات وتحديد عدد جلسات العلاج من قِبل الطبيب المعالج.