دراسة تُحذِّر: صعوبة النوم قد تزيد من خطر الإصابة بـ"القاتل الصامت"

وكشفت الدراسة أن الأشخاص أكثر عرضة بنسبة 25 في المئة للوفاة بحلول سن الـ75 عامًا إذا لم يحصلوا على ما يكفي من النوم، موضحة أن "النوم أقل من 5 ساعات في اليوم قد يُعرِّض صحتك للخطر".