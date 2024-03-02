"زلال البول".. "النمر" يحذّر: له علاقة قوية بأمراض القلب.. لا تتجاهلوه

وأشارت المدينة، إلى أن هناك أنواعاً أخرى من أمراض الكلى لا علاقة لها بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تتسبّب في تسرّب البروتين إلى البول، وتتضمّن الأدوية والصدمة والسموم والعدوى واضطرابات الجهاز المناعي، ويُكتشف الزلال في البول عن طريق الفحص البدني الروتيني، ومن ثم يجري المصاب اختبارات الدم لمعرفة مدى كفاءة الكلى وتحاليل البول.