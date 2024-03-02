"زلال البول".. "النمر" يحذّر: له علاقة قوية بأمراض القلب.. لا تتجاهلوه

حذّر الدكتور خالد النمر؛ استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من إهمال زيادة الزلال في البول لمخاطره على صحة القلب.
وقال "النمر"؛ يجب عدم إهمال زيادة الزلال في البول؛ لأن له علاقة قوية بأمراض القلب مستقبلاً.
وكانت مدينة الملك سعود الطبية، قد حذّرت في وقتٍ سابقٍ من مخاطر إهمال وجود زلال البول دون معرفة أسبابه ومعالجتها، موضحة أن وجود الزلال في البول يظهر على شكل رغوة، وأن من أكثر المسبّبات شيوعاً لدى البالغين داء السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة المفرطة وبعض أمراض الروماتيزم.
وأشارت المدينة، إلى أن هناك أنواعاً أخرى من أمراض الكلى لا علاقة لها بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تتسبّب في تسرّب البروتين إلى البول، وتتضمّن الأدوية والصدمة والسموم والعدوى واضطرابات الجهاز المناعي، ويُكتشف الزلال في البول عن طريق الفحص البدني الروتيني، ومن ثم يجري المصاب اختبارات الدم لمعرفة مدى كفاءة الكلى وتحاليل البول.