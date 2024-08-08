من الألم الحاد القصير إلى الألم طويل المدى.. دراسة تحذر: الملايين مهددون بخطر الإدمان على مسكنات الألم

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، أوضحت الدراسة التي أعدتها جامعة بريستول، أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص يتناولون مسكنات الألم الأفيونية الموصوفة، والتي تشمل الكودين والترامادول والأوكسيكودون والمورفين، يظهرون أعراض الاعتماد عليها، بينما يصبح واحد من كل عشرة معتمدًا بشكل كامل على هذه الأدوية.