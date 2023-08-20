للطلاب المصابين بالسكري.. نصائح غذائية ووصفات متكاملة من "سعود الطبية"

وأوضحت المدينة أن انخفاض سكري الأطفال، هو نقصان مستوى السكر في الدم عن 80 ملجم/ديسيلتر، ومن أهم أعراضه: (صداع، ورعشة في الجسم والأطراف، وشعور بالجوع، وغثيان، وتعرق) وفي حالة استمرار الانخفاض الشديد قد يدخل المريض في غيبوبة، وشددت بضرورة فحص السكر في الدم، فإذا كان 80 أو أقل يجب على الطالب تناول وجبة خفيفة (ساندويتش + عصير طبيعي) ويجب على الطالب تناول مشروب يحتوي على سكر إذا كان السكر في الدم 60 أو أقل، أو إضافة 3 ملاعق صغيرة سكر لنصف كوب ماء، ويفحص السكر مرة أخرى بعد 15 دقيقة، أما إذا كان الطالب فاقدًا للوعي فيجب عدم إعطائه أي مشروب عن طريق الفم؛ وذلك تفاديًا لحدوث الاختناق، والعلاج يكون عن طريق حقنة الجلوكاجون ونقله فورًا إلى المستشفى.