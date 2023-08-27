مختلفان حتى في الخطر.. عرض فارق بين النساء والرجال عند السكتة القلبية!

وتشمل أعراض النوبة القلبية الشائعة ألماً في الصدر يشبه الإحساس بضغط أو ثقل، والشعور بألمٍ أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحياناً يصل إلى الجزء العلوي من البطن.