مختلفان حتى في الخطر.. عرض فارق بين النساء والرجال عند السكتة القلبية!

كشفت دراسة جديدة أنه على الرغم من حقيقة أن ما يقارب نصف الأشخاص الذين يعانون السكتة القلبية سيشعرون ببعض الأعراض قبل 24 ساعة، إلا أن العلامة "المنذرة حقاً بالخطر" مختلفة بين الجنسين.
الفرق يكمن في أن النساء يشعرن في اليوم السابق بـ"ضيق التنفس"، بينما يشعر الرجال بـ"ألم حاد بعض الشيء في الصدر".
وقال كبير مؤلفي الدراسة، سوميت تشوغ: "النتائج التي توصلنا إليها يمكن أن تؤدي إلى نموذج جديد للوقاية من الموت القلبي المفاجئ"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وتشمل أعراض النوبة القلبية الشائعة ألماً في الصدر يشبه الإحساس بضغط أو ثقل، والشعور بألمٍ أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحياناً يصل إلى الجزء العلوي من البطن.
كما تشمل: "العرق البارد، والإرهاق، وحرقة المعدة أو عسر الهضم، وشعوراً مفاجئاً بالدوار أو الدوخة والغثيان".