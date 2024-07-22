من التفكر بالنعم إلى أخبار النجاح.. عالمة نفس تكشف 5 عادات تجعلك "أكثر سعادة"

التعامل بلطف مع الآخرين يؤدي إلى سلسلة من النتائج الإيجابية، وفق "ليوبوميرسكي".

وأكدت عالمة النفس الاجتماعي أن التعامل بلطف يجعلك تشعر بالكرم والقدرة، ويقودك إلى الشعور بالامتنان تجاه وضعك الخاص، ويمنحك إحساسًا أكبر بالترابط مع العالم.

والتعامل بلطف يمنح السعادة للآخرين، ويدفعهم إلى الإعجاب بك أكثر، والمعاملة بالمثل في أوقات حاجتك؛ ما يساعد بدوره على تعزيز احترامك لذاتك، حسبما تضيف.