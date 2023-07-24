6 أعراض ونصائح عدة.. هكذا يمكنك التحكم في نسبة السكر في الدم لحماية صحتك

وأشارت الهيئة عبر حسابها في تويتر، إلى أنه في حالات الارتفاع في سكر الدم يجب فحص التنفس، إذا كان المريض يتنفس ضعه في وضعية الإفاقة، أما إن كان لا يتنفس فيجب القيام بالإنعاش القلبي الرئوي، إضافة إلى أنه يجب تناول الطعام بعد إبرة الإنسولين مباشرة، ويجب عدم إعطاء مريض ارتفاع سكر الدم أي شيء عن طريق الفم.