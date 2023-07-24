6 أعراض ونصائح عدة.. هكذا يمكنك التحكم في نسبة السكر في الدم لحماية صحتك

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أن هناك 6 أعراض للإصابة بمرض السكري، هي "كثرة التبول أثناء الليل، وشدة التعرق، والعطش الشديد، ونقص الوزن، والتشوش في النظر، والبطء في التئام الجروح".
وأوضحت أنه عندما ينخفض السكر في الدم في حال كان المريض واعياً يتم إعطاؤه كوب من العصير أو ملعقتي سكر مذابة في كوب ماء، وإن لم تختف الأعراض خلال 10 إلى 15 دقيقة تتم العملية نفسها مرة أخرى.
وأشارت الهيئة عبر حسابها في تويتر، إلى أنه في حالات الارتفاع في سكر الدم يجب فحص التنفس، إذا كان المريض يتنفس ضعه في وضعية الإفاقة، أما إن كان لا يتنفس فيجب القيام بالإنعاش القلبي الرئوي، إضافة إلى أنه يجب تناول الطعام بعد إبرة الإنسولين مباشرة، ويجب عدم إعطاء مريض ارتفاع سكر الدم أي شيء عن طريق الفم.
ولفتت إلى أن معدل نسبة السكر الطبيعية في الجسم عبارة عن 70 إلى 120 ملج/ديسيليتر.