سكري وموت للجنين.. 6 مخاطر لمشروبات الطاقة يُبرزها "صحي الرياض الأول"

وكشف التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، عن 6 مخاطر لمشروبات الطاقة، مشيراً إلى أن "الوصول لجرعاتٍ عالية من الكافيين يسبّب أعراضاً مثل الخفقان".