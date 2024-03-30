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سكري وموت للجنين.. 6 مخاطر لمشروبات الطاقة يُبرزها "صحي الرياض الأول"

أشار إلى تأثيرها على الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية للأطفال والمراهقين
سكري وموت للجنين.. 6 مخاطر لمشروبات الطاقة يُبرزها "صحي الرياض الأول"

نصح تجمُّع الرياض الصحي الأول، بتجنُّب مشروبات الطاقة؛ لتفادي مخاطرها الصحية، مبرزاً أضرارها.

وكشف التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، عن 6 مخاطر لمشروبات الطاقة، مشيراً إلى أن "الوصول لجرعاتٍ عالية من الكافيين يسبّب أعراضاً مثل الخفقان".

وأضاف: "تؤثر مشروبات الطاقة في الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية لدى الأطفال والمراهقين"، و"تزيد خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني".

وتابع: "تسبّب الإجهاض المتأخّر وموت الجنين عند النساء الحوامل"، و"تؤثر في صحة الأسنان بشكلٍ كبير"، و"تزيد خطر الإصابة بالسمنة".

مشروبات الطاقة
تجمُّع الرياض الصحي الأول

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