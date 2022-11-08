مجمّع إرادة بالرياض: السرية مبدأ مهم في تحفيز المدمنين لطلب العلاج

وأوضح مدير مركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية بالمجمع محمد بن سعيد المريري؛ أن شعور المريض بالأمان والثقة مع وجود رغبة حقيقية في العلاج له أثرٌ إيجابي في تجاوب المدمن مع الخطط التي يضعها له الفريق المعالج، الأمر الذي يزيد من فعاليتها وتحقيق نتائج ملموسة على الحالة السلوكية والصحية النفسية له.