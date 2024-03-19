غدًا يبدأ الربيع.. كيف نتجنب الحساسية الموسمية ونتعامل مع حبوب اللقاح؟

وللوقاية من حبوب اللقاح، يجب محاولة البقاء في الداخل -قدر الإمكان- عندما يكون عدد حبوب اللقاح مرتفعًا جدًّا (عادة ما تصل الأعداد إلى ذروتها في الصباح)، وإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة خلال أشهر الربيع لإبعاد مسببات الحساسية، مع تنظيف مرشحات الهواء في المنزل بشكل متكرر، وتنظيف أرفف الكتب والفتحات والأماكن الأخرى التي يمكن أن يتجمع فيها حبوب اللقاح، وغسل الشعر بعد الخروج؛ لأن المواد المسببة للحساسية يمكن أن تتجمع هناك، وارتداء قناع، لأن التنظيف بالمكنسة الكهربائية يمكن أن يؤدي إلى ظهور حبوب اللقاح والعفن والغبار العالق.