"المسند" ينبه: الشمس قد تقتل طفلك داخل السيارة

نبَّه أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، من أن الشمس قد تقتل الطفل داخل السيارة.
وكتب "المسند" عبر حسابه في منصة "إكس": لا تضع طفلك وحده في السيارة تحت أشعة الشمس الحارقة والزجاج مغلق، فدرجة الحرارة يمكن أن ترتفع داخل السيارة بشكل ملحوظ؛ بسبب الاحتباس الحراري داخل المقصورة، وعدم قدرة الهواء على التداول بفاعلية.
وأوضح: على سبيل المثال إذا كانت درجة الحرارة الخارجية 37م، فخلال 15 دقيقة ستكون في الداخل ما بين 50-60م، حسب الظروف المحيطة.
وتابع: "إذا أوقفت سيارتك فلا تغلق زجاج السيارة على طفلك، إذا كانت درجة الحرارة الخارجية أعلى من 24 درجة مئوية".