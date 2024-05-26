"المسند" ينبه: الشمس قد تقتل طفلك داخل السيارة

⚠️تنبيه: الشمس قد تقتل طفلك‼️



⚠️لا تضع طفلك لوحده في السيارة تحت أشعة الشمس الحارقة والزجاج مغلق، فدرجة الحرارة يمكن أن ترتفع داخل السيارة بشكل ملحوظ بسبب الاحتباس الحراري داخل المقصورة، وعدم قدرة الهواء على التداول بشكل فعال.



⚠️فعلى سبيل المثال إذا كانت درجة الحرارة الخارجية… pic.twitter.com/hsB8UH79Ui