تحذير من استخدام النظارات الطبية التي تباع بالسوق دون استشارة طبيب

حذر طبيب متخصص من ارتداء تلك النظارات التي تباع في الأسواق والمحلات دون استشارة طبيب العيون، حيث اعتاد البعض على شراء نظارات طبية جاهزة من المتاجر وأماكن أخرى، دون وصفة طبية مناسبة.
وقال أخصائي طب العيون؛ الدكتور دميتري ديمينتيف: إن ارتداء نظارات طبية غير مناسبة لا تتوافق مع حاجة الشخص، يؤدي إلى حدوث أضرار خطيرة في الرؤية، مثل حالة وهن البصر.
وأوضح وفق موقع RT أنه عند استخدام نظارات غير مناسبة تصل إلى شبكية العين صورة غير صحيحة، ويصبح من الصعب تعديلها.
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك تفاقم النظارات الطبية غير المناسبة المشكلة التي يعاني منها الشخص أكثر".
كما قال: "إن الشخص سيعاني بسبب ذلك من الصداع والدوخة والشعور بوجود رمل في عينيه وتدمعها واحمرارها. وجميع هذه الأعراض تشير إلى أن الشخص يستخدم نظارات طبية غير مناسبة".