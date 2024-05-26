تحذير من استخدام النظارات الطبية التي تباع بالسوق دون استشارة طبيب

حذر طبيب متخصص من ارتداء تلك النظارات التي تباع في الأسواق والمحلات دون استشارة طبيب العيون، حيث اعتاد البعض على شراء نظارات طبية جاهزة من المتاجر وأماكن أخرى، دون وصفة طبية مناسبة.