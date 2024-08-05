تزداد معه خطورة تكوين الجلطات.. طبيب روسي يكشف ما يحدث للنبض في حالة الدم الكثيف

ويشير الأخصائي إلى أنه لتعبير الدم الكثيف ثلاثة معان مشتركة:

- عندما يصاب الجسم بالجفاف ويفقد الجزء السائل من الدم- البلازما.

- عندما يزداد عدد خلايا الدم الحمراء. يحدث هذا غالبًا عند الأشخاص الذين يعانون من نقص الأكسجة لفترة طويلة، مثل المدخنين أو أولئك الذين يخدمون في الغواصات.

- عندما يزداد تخثر الدم، نتيجة زيادة عدد الصفائح الدموية في الدم، وأمراض نظام تخثر الدم، واعتلال التخثر.