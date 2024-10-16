تَحكَّم في وزنك دون حرمان.. 4 عادات تقلّل من السعرات تُبرزها "عش بصحة"

نصحت المنصة التوعوية لوزارة الصحة "عش بصحة"، بضرورة الحرص على 4 عادات يومية؛ للتقليل من السعرات الحرارية، والتحكم في الوزن دون حرمان.
وحثّت "الصحة" في حملتها "الزبدة في السعرات"، على أهمية العشاء الخفيف، مثل "السَلَطات" مع التأكّد أنھا صحیة وتحتوي على جمیع العناصر الغذائیة (البروتینات، الحبوب الكاملة، والخضراوات والفواكه الغنیة بالألیاف)؛ للشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة.
وتابعت، أن الخدعة البصرية في تصغير حجم "الصحن" مفيدة، ويمكن اعتمادُھا للشعور بالشبع، وكذلك الكوب، والملعقة؛ لافتة إلى أن التحدّي ليس في الأكل بحد ذاته؛ بل في الكمية.
وأضافت، يمكن التخلي عن الخبزة الأولى لتقليل جزءٍ من السعرات الحراریة في الساندويتش أو البرجر أو التوست، وتوفير سعرات الأسبوع إلى "الویكند"؛ للاستمتاع بھا دون حرمان.
وأطلقت "عش بصحة"، المنصة التوعوية الرسمية لوزارة الصحة، حملة "الزبدة في السعرات"؛ للتوعية بمكافحة السمنة، تهدف إلى رفع الوعي الصحي، والتحكم في الوزن من خلال التحكم في السعرات الحرارية، والالتزام بنظام غذائي متوازن يمنح الجسم جميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها للوصول إلى الوزن المثالي.
وأوضحت المنصة، أن حملة "الزبدة في السعرات" تتضمن عدداً من النصائح التي تساعد الأفراد على إنقاص الوزن بشكلٍ صحي وآمن، وفي الوقت نفسه تجعلهم يستمتعون بأكلهم المفضل، مضيفة أن الحملة تنصح باختيار طرقٍ صحية لتحضير الطعام باستخدام مكونات منخفضة السعرات الحرارية، والاستمتاع بالأكل المفضل (الحلويات والوجبات السريعة أو المشروبات المحلاة) مرة واحدة أسبوعياً أو شهرياً، وحسابها من ضمن السعرات الحرارية المستهلكة خلال اليوم.
وبيَّنت أن الحملة تشدّد على أهمية التخطيط للوجبات، لمعرفة كم سعرة يتناولها الفرد في اليوم، وعدم تخطى الوجبات الرئيسة؛ لأن ذلك يؤدي إلى الشعور بالجوع الشديد، وتناول كميات أكبر في الوجبة القادمة.
وأكّدت المنصة أهمية الالتزام بالسعرات الحرارية التي يحتاج إليها الجسم يومياً، التي يبلغ متوسط الاحتياج اليومي عند الرجال 2500 سعرة حرارية، ويبلغ متوسط الاحتياج اليومي عند النساء 2000 سعرة حرارية، مشددة على أهمية مراقبة حجم الحصص الغذائية في كل وجبة، مع الحرص على شرب كمية كافية من الماء، والاستمرار على النظام الغذائي المتوازن، وممارسة النشاط البدني بشكلٍ مستمرٍ، والمحافظة على نمط حياة صحي للوصول إلى الوزن المثالي.