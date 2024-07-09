عن الإنزيمات والهضم.. خبيرة روسية تكشف أهمية شرب الماء في الصباح

وتقول الخبيرة في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء: "يجب أن يدرك كل شخص أن هذا ضروري؛ لذلك يجب أن يشرب الماء في الصباح؛ حيث يعمل كمشغل للجهاز الهضمي؛ لأنه أثناء النوم تبقى الإنزيمات في القنوات؛ لذلك يجب تحفيزها للعمل ومن أجل ذلك يجب شرب الماء الذي يبدأ بتحريكها، وبعدها يتناول الشخص وجبة الفطور ويبدأ الجهاز الهضمي بإفراز إنزيمات جديدة لهضم الطعام بكفاءة عالية".