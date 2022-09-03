"بومة الليل" وبيل جيتس.. دراسة: روتين النوم يخبرنا عن شخصياتنا

ويُعرف ميل الشخص إلى البقاء حتى وقت متأخر من الليل باسم "بومة الليل"، بينما الشخص الذي يستيقظ عادة في الصباح الباكر ويذهب إلى الفراش في وقت مبكر من المساء، يطلق عليه اسم: "الطائر المبكر".