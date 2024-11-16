قد يرتفع رغم العلاج.. طريقة لخفض السكر لمن لديه مقاومة أنسولين يكشفها "الخضيري"

وأوضح -عبر حسابه على منصة "إكس"- أن سبب ذلك يعود إلى أن بعض الخبز مضافًا إليه محسنات ومثبتات، ولا يتم تخميره تخميرًا طبيعيًّا؛ بل يتم معالجته بخميرة فورية صناعية لينتفش شكلًا فقط ولا يتفكك بالتخمير الطبيعي.