بشرى خير بعد 10 أعوام من الشلل.. جهاز يُعيد لهولندي القدرة على المشي وصعود السلالم

وتعرض جيرت جان أوسكام (40 عامًا) لكسر في الرقبة بعد حادث مروري؛ حيث قال الأطباء وقتها إنه لن يتمكن من المشي مجددًا؛ لكنه يصعد السلالم الآن، كما يمشي لنحو 100 متر في كل محاولة، منذ زرع له الجهاز، بحسب الصحيفة.