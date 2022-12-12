حلم المائة عام.. علماء يبحثون صناعة أقراص أنسولين لمرضى السكري بديلة للإبر

في خطوة قد تكون تكليلًا لحلم يراود العلماء منذ أكثر من 100 عام تقريبًا، يعمل خبراء في الولايات المتحدة على تطوير حبوب الأنسولين لمرضى السكري بدلًا من الإبر، وتمكنوا من تحقيق بعض النجاح.
ووفقًا لمجلة "ميديكال إكسبريس" الطبية فإن فريق البحث القائم على المشروع أنجز بعض النجاحات المهمة لإنتاج علاج الأنسولين على شكل أقراص يتم تناولها عن طريق الفم.
وأشار تقرير المجلة إلى أن العلماء في الولايات المتحدة يسارعون الزمن للبحث بفضل أجهزة متطورة، إضافةً إلى زيادة الدعم المالي على الأبحاث الخاصة في هذا الشأن مؤخرًا.
وقال أحد الباحثين: إن البحث الجديد لا يزال معقدًا، إلا أنه تم تحقيق نجاح جيد وهي الخطوة الأولى في سبيل الوصول إلى حلم فشل العلماء حول العالم في تحقيقه منذ 100 عام.
ويستخدم مئات الملايين من الأشخاص حول العالم بينهم أطفال إبر الأنسولين لعلاج مرض السكري، ويهمل البعض العلاج بسبب أنه عن طريق الحقن، ويسبب الألم، وهو ما يعد أمرًا مزعجًا لأغلب المرضى.