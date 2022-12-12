حلم المائة عام.. علماء يبحثون صناعة أقراص أنسولين لمرضى السكري بديلة للإبر

في خطوة قد تكون تكليلًا لحلم يراود العلماء منذ أكثر من 100 عام تقريبًا، يعمل خبراء في الولايات المتحدة على تطوير حبوب الأنسولين لمرضى السكري بدلًا من الإبر، وتمكنوا من تحقيق بعض النجاح.