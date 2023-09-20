صحتك_خضرا.."الصحة": 5 بدائل لتقليل تداعيات العبء البيئي على الإنسان

وأضافت عبر حساب "عش بصحة" على منصة "إكس"، أن بدائل تقليل العبء البيئي تشمل استخدام الفواتير الإلكترونية بدلاً من الفواتير الورقية، واستخدام المناشف عند التنظيف بدلاً من المناديل الورقية، واستخدام بقايا الأطعمة كسماد للتربة بدلاً من إلقائها في النفايات.