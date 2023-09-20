صحتك_خضرا.."الصحة": 5 بدائل لتقليل تداعيات العبء البيئي على الإنسان

كشفت وزارة الصحة، عن أبرز 5 بدائل لتقليل تداعيات العبء البيئي على الإنسان.
وأوضحت "الصحة" أن استخدامنا منتجات مستدامة وقابلة لإعادة التدوير والحد من استهلاك البلاستيك يخفّف العبء عن الأرض.
وأضافت عبر حساب "عش بصحة" على منصة "إكس"، أن بدائل تقليل العبء البيئي تشمل استخدام الفواتير الإلكترونية بدلاً من الفواتير الورقية، واستخدام المناشف عند التنظيف بدلاً من المناديل الورقية، واستخدام بقايا الأطعمة كسماد للتربة بدلاً من إلقائها في النفايات.
وتابعت، يمكن كذلك استخدام الأكياس القماشية عند التسوّق، بدلاً من الأكياس البلاستيكية، مع استخدام الأكواب القابلة لإعادة الاستعمال بدلاً من الأكواب ذات الاستعمال الواحد.