3 أنواع لزراعة القرنية .. إنفوجراف معلوماتي لمستشفى خالد للعيون

ويتمثل النوع الثالث وفق إنفوجراف معلوماتي للمستشفى في عملية نزع البطانة الداخلية، ويتم خلالها استئصال الطبقة الداخلية من القرنية واستبدالها بنسيج من متبرع يتم تثبيته بنوع خاص من الغاز أو الهواء بدلاً من الخيوط.