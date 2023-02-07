3 أنواع لزراعة القرنية .. إنفوجراف معلوماتي لمستشفى خالد للعيون

أوضح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الفارق بين الأنواع الثلاثة لزراعة القرنية.
وأضاف المستشفى أن النوع الأول هو زراعة القرنية الجزئية ويتم فيها إزالة بعض طبقات القرنية المتأثرة واستبدالها بقرنية المتبرع السليمة ويتم تثبيتها بالخيوط.
وتابع، النوع الثاني هو زراعة القرنية الكاملة، ويتم فيها إزالة كل طبقات القرنية الخمس واستبدالها بالسليمة وتثبيتها بالخيوط.
ويتمثل النوع الثالث وفق إنفوجراف معلوماتي للمستشفى في عملية نزع البطانة الداخلية، ويتم خلالها استئصال الطبقة الداخلية من القرنية واستبدالها بنسيج من متبرع يتم تثبيته بنوع خاص من الغاز أو الهواء بدلاً من الخيوط.