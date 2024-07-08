مختصة تغذية: اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة أفضل الحلول الصحية لإنقاص الوزن

وحذرت "آل عباس" من حدوث مضاعفات خطيرة في حال أخذ علاجات إنقاص الوزن بدون استشارة طبية، مؤكدة أنه لا يمكن التهاون في ذلك؛ إذ يمكن أن تسبب مخاطر تؤثر على الشخص على المدى البعيد، وتحتاج لمراقبة بشكل خاص من خلال أشعة وتحاليل خاصة، يتابعها الطبيب.