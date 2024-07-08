مختصة تغذية: اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة أفضل الحلول الصحية لإنقاص الوزن

قالت المختصة في التغذية نوف آل عباس إن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع ممارسة الرياضة من أفضل الحلول الصحية لانقاص الوزن.
وتفصيلاً، أكدت "آل عباس" ضرورة عمل أنشطة رياضية، سواء الأنشطة اليومية مثل المشي، أو الذهاب إلى الأندية وممارسة الرياضة بشكل مكثف؛ وبالتالي إنقاص الوزن بشكل صحي، وأن يتم ذلك تحت إشراف طبي من خلال المتابعة مع الأخصائي.
وحذرت "آل عباس" من حدوث مضاعفات خطيرة في حال أخذ علاجات إنقاص الوزن بدون استشارة طبية، مؤكدة أنه لا يمكن التهاون في ذلك؛ إذ يمكن أن تسبب مخاطر تؤثر على الشخص على المدى البعيد، وتحتاج لمراقبة بشكل خاص من خلال أشعة وتحاليل خاصة، يتابعها الطبيب.
وقالت إنه في حالة ظهور أي أعراض خطيرة، مثل تسارع نبضات القلب، ومؤشرات انخفاض السكر، أو الشعور بالدوخة.. يجب الاتجاه للطبيب لاتخاذ إجراء طبي مناسب.