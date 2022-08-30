برنامج يومي للحفاظ على صحة الأطفال.. نصائح وزارة الصحة مع عودة الدراسة

قدمت وزارة الصحة برنامجًا يوميًا للحفاظ على صحة الأطفال، لافتة إلى أن النظافة الشخصية جزء مهم من برنامج ابنك اليومي، فاحرص على متابعته بانتظام.
وأوضحت الوزارة في إنفوجراف توعوي بالتعاون مع وزارة التعليم، أن المحافظة على نظافة الملابس الداخلية والخارجية وتغييرها يوميًا، وتقليم الأظافر بشكل منتظم وبطريقة صحيحة وسليمة، وتفريش الأسنان بشكل يومي على الأقل مرتين من أهم الأمور للحفاظ على صحة الطفل.
وأضافت، أن تجفيف الأذنين بعد الاستحمام ضروري لحمايتها من الالتهابات، مشددة على ضرورة تلافي استخدام الأدوات الشخصية الخاصة بالآخرين.