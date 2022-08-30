برنامج يومي للحفاظ على صحة الأطفال.. نصائح وزارة الصحة مع عودة الدراسة

وأوضحت الوزارة في إنفوجراف توعوي بالتعاون مع وزارة التعليم، أن المحافظة على نظافة الملابس الداخلية والخارجية وتغييرها يوميًا، وتقليم الأظافر بشكل منتظم وبطريقة صحيحة وسليمة، وتفريش الأسنان بشكل يومي على الأقل مرتين من أهم الأمور للحفاظ على صحة الطفل.