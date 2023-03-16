"الصحة": 1 من كل 4 أعمارهم "بين 20 و44 عامًا" يعاني ارتفاع ضغط الدم

أكدت وزارة الصحة أن معرفة ضغط الدم مسألة مهمة؛ حيث يفيد في معرفة مؤشرات جسمك الحيوية، كما يعطي صورة واضحة لمرضى ارتفاع ضغط الدم عن وضعهم.
وقالت "الصحة" إنه يفيد كذلك في اكتشاف المرض في مراحله الأولى، إن وُجِد، كما يسمح بالتحكم في مستويات ضغط الدم، وتجنّب مسببات الارتفاع.
وأضافت: ارتفاع ضغط الدم ليس محصورًا فقط على كبار السن، حيث يعاني 1 من كل أربعة بالغين تتراوح أعمارهم بين 20 و44 عامًا من ارتفاع ضغط الدم.
وتابعت الوزارة: تُظهر الدراسات أن ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط أثناء منتصف العمر "من 44 إلى 66 عامًا" يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف وفقدان الوظائف الإدراكية.