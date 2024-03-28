خطأ متكرر خلال الاستحمام يُعَرضنا لنزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي

وقال الخبراء؛ وفق ما نقلته "اليوم السابع": إنه كلما زاد وقت الاستحمام، زادت الرطوبة المتراكمة في حمامك على الجدران والأسقف والبلاط، وإذا كان الحمام يفتقر إلى التهوية المناسبة؛ فيمكن أن تصبح الرطوبة الزائدة الناتجة عن الاستحمام بالماء الساخن لفترة أطول، محاصرة مع مرور الوقت، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نمو العفن.