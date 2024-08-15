مع ضغوط العمل دون مكافآت مالية.. دراسة تحذّر من "خطر مميت" للإجهاد الوظيفي

يشار إلى أن المشاركين في الدراسة كانوا جميعهم من العمال الإداريين؛ بما في ذلك المديرون والمهنيون والعاملون في المكاتب في كندا؛ لذلك لا تنطبق النتائج على أنواع أخرى من العمال أو على الموظفين في بلدان أخرى؛ وفقًا لفريق البحث.