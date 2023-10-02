للإقلاع عن التدخين.. أطعمة تحتوي على النيكوتين قد تُحدث فرقًا

يعتبر الإقلاع عن التدخين من أكثر المهام الصعبة التي يحاول فيها المدخنون تجريب شتى الطرق والوسائل لتحقيق نتائج مثمرة يبتعدون فيها عن أكثر العادات ضررًا بالصحة.