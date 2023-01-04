عادات خاطئة تزيد من خطر إصابة الأطفال والشباب بالسكري من النوع الثاني

وذكرت الدراسة التي نشرتها مجلة "ديابيتيس كير" أن الاتجاه التصاعدي للإصابة بالنوع الثاني من السكري قد يمثل زيادة مقدارها سبعمئة في المئة للإصابات بين الشباب؛ وهو الأمر الذي يترتب عليه مستقبلاً تدهورًا كبيرًا في الصحة العامة، وفي كيفية التجاوب الطبي تجاه هذا العدد الهائل من الإصابات.