دراسة صادمة: طعام شائع على مائدة الملايين قد يؤدي لمرض مميت في القولون.. التفاصيل تكشف المفاجأة

وخلص الباحثون إلى أن توازن البكتيريا في الأمعاء يلعب دورًا جوهريًا في حماية القولون، وأن الإفراط في تناول منتجات الجبن قد يعطل هذا التوازن لدى بعض الأشخاص، ما يعزز أهمية الفحوصات الوقائية المبكرة وتناول الأغذية الداعمة لصحة الميكروبيوم، مثل البروبيوتيك، ضمن نظام غذائي متوازن.