دراسة صادمة: طعام شائع على مائدة الملايين قد يؤدي لمرض مميت في القولون.. التفاصيل تكشف المفاجأة

في نتائج أثارت قلقًا واسعًا، كشفت دراسة جديدة أجرتها كلية بايلور للطب في الولايات المتحدة، أن الإفراط في تناول الجبن، أحد أكثر الأطعمة المحببة عالميًا، قد يؤدي إلى تغيرات ضارة في الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون.
وشملت الدراسة 34 مشاركًا – معظمهم من الرجال – وكشفت أن الاستهلاك المفرط للجبن يُضعف وجود نوعين من البكتيريا المفيدة في الأمعاء، وهما "Bacteroides" و*"Subdoligranulum"*، والمعروفان بدورهما الحيوي في حماية القولون وتعزيز المناعة.
وبحسب ما نقلته "سبوتنيك عربي" عن الدراسة، فإن الجبن، كونه من المنتجات المخمّرة، قد يُنتج مركبات أثناء التخمير تؤثر سلبًا على توازن الميكروبيوم المعوي لدى بعض الأشخاص، خاصة من لديهم حساسية تجاه الأطعمة المخمرة.
في المقابل، أظهرت الدراسة أن تناول الحليب ومنتجات الألبان الأخرى (باستثناء الجبن) ارتبط بارتفاع نسب بكتيريا مفيدة مثل "Faecalibacterium"، وهي معروفة بخواصها المضادة للالتهابات، فيما لم تُظهر الزبادي نتائج واضحة في تقليل الالتهاب، على الرغم من سمعته كغذاء مفيد للأمعاء.
وأشار الدكتور ستيوارت فيشر، أخصائي الطب الباطني في نيويورك، إلى أن "الميكروبيوم يلعب دورًا محوريًا في تطور أمراض القولون، وبعض أنواع الجبن قد تكون عاملاً مساهماً في التهابات معوية تؤدي إلى السرطان لدى بعض الأفراد".
من جانبها، أوصت الدكتورة لي جياو، المؤلفة الرئيسية للدراسة، بضرورة الاعتدال في تناول الجبن، مفضلة الاعتماد على التوفو والحمص كمصادر بديلة للبروتين والكالسيوم، وأكدت أن "الدهون المشبعة الموجودة في أنواع معينة من الجبن ارتبطت سابقًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون".
وخلص الباحثون إلى أن توازن البكتيريا في الأمعاء يلعب دورًا جوهريًا في حماية القولون، وأن الإفراط في تناول منتجات الجبن قد يعطل هذا التوازن لدى بعض الأشخاص، ما يعزز أهمية الفحوصات الوقائية المبكرة وتناول الأغذية الداعمة لصحة الميكروبيوم، مثل البروبيوتيك، ضمن نظام غذائي متوازن.