ما هي درجة الحرارة المثلى للنوم في الصيف؟.. الأطباء يجيبون

يؤثر تنظيم درجة حرارة الجسم بشكل كبير على جودة النوم، حيث يمكن أن تؤدي التغيرات في درجة حرارة الغرفة إلى اضطرابات النوم، سواء كانت الغرفة حارة جدًّا أو باردة جدًّا.