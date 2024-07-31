ما هي درجة الحرارة المثلى للنوم في الصيف؟.. الأطباء يجيبون

يؤثر تنظيم درجة حرارة الجسم بشكل كبير على جودة النوم، حيث يمكن أن تؤدي التغيرات في درجة حرارة الغرفة إلى اضطرابات النوم، سواء كانت الغرفة حارة جدًّا أو باردة جدًّا.
ووفقًا لأطباء جامعة تكساس الصحية في سان أنطونيو، فإن أفضل درجة حرارة للنوم خلال فترة الصيف، لأغلب الأعمار والأجسام تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية، قد تختلف هذه الدرجة قليلًا من شخص لآخر، ولكنها تعتبر النطاق الأمثل لمعظم الناس.
وقال الأطباء إنه يتم التحكم في دورة النوم اليومية من خلال درجة حرارة الجسم، حيث تنخفض درجة حرارة الجسم عندما يستعد الجسم للنوم وترتفع عند الاستيقاظ.
وأشار أطباء جامعة تكساس الصحية إلى أن الغرفة الحارة كثيرًا ما تتسبب في صعوبة دخول الجسم في مراحل النوم العميقة، مما يؤدي إلى تقطع النوم.
بينما تعمل الغرفة الباردة على تعزيز النوم العميق، إلا أن الغرفة الباردة جدًّا يمكن أن تجعل من الصعب الاسترخاء والنوم.