شرب القهوة يضاعف خطر الموت للأشخاص الذين يعانون ارتفاعاً حاداً في مستوى ضغط الدم

وركّز الباحثون اهتمامهم في هذه الدراسة التي شارك فيها أكثر من 6570 رجلاً وأكثر من 12 ألف امرأة، أعمارهم بين 40 - 79 عاماً، على مستوى تأثير القهوة والشاي الأخضر في حالة الأشخاص الذين يعانون مستويات مختلفة لارتفاع ضغط الدم، حيث قسّموا ضغط الدم إلى خمس فئات: ضغط الدم الطبيعي (أقل من 130 / 85 ملم زئبق)، مرتفع ضمن الحدود الطبيعية (130 -139 / 85 - 89 ملم زئبق)، ارتفاع ضغط الدم من الدرجة الأولى (140 - 159 / 90 - 99 ملم زئبق، الدرجة الثانية (160 - 179 / 100 - 109 ملم زئبق) والدرجة الثالثة (أكثر من 180 \ 110 ملم زئبق)، واعتبروا الفئتين الأخيرتين بمنزلة حالة من ارتفاع مستوى ضغط الدم الحاد.