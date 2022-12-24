شرب القهوة يضاعف خطر الموت للأشخاص الذين يعانون ارتفاعاً حاداً في مستوى ضغط الدم

اكتشف فريقٌ من علماء جامعة أوساكا اليابانية، أن شرب القهوة يضاعف خطر الموت بالنسبة للأشخاص الذين يعانون ارتفاعاً حاداً في مستوى ضغط الدم.
وتشير مجلة Journal of the American Heart Association، إلى أن دراسات سابقة، أظهرت أن تناول فنجان من القهوة يومياً، يزيد من احتمال البقاء على قيد الحياة بعد النوبة القلبية، كما يمنع إصابة الأشخاص الأصحاء باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.
كما أظهرت نتائج دراسات أخرى، أن تناول القهوة بانتظام، يسهم في تخفيض خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل النوع الثاني من السكري، وبعض أنواع السرطان، لكن في الوقت نفسه، يؤدي تناول كمية كبيرة من القهوة، إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، والقلق واضطراب ضربات القلب والنوم.
وركّز الباحثون اهتمامهم في هذه الدراسة التي شارك فيها أكثر من 6570 رجلاً وأكثر من 12 ألف امرأة، أعمارهم بين 40 - 79 عاماً، على مستوى تأثير القهوة والشاي الأخضر في حالة الأشخاص الذين يعانون مستويات مختلفة لارتفاع ضغط الدم، حيث قسّموا ضغط الدم إلى خمس فئات: ضغط الدم الطبيعي (أقل من 130 / 85 ملم زئبق)، مرتفع ضمن الحدود الطبيعية (130 -139 / 85 - 89 ملم زئبق)، ارتفاع ضغط الدم من الدرجة الأولى (140 - 159 / 90 - 99 ملم زئبق، الدرجة الثانية (160 - 179 / 100 - 109 ملم زئبق) والدرجة الثالثة (أكثر من 180 \ 110 ملم زئبق)، واعتبروا الفئتين الأخيرتين بمنزلة حالة من ارتفاع مستوى ضغط الدم الحاد.