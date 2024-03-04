هل تزعجك أعراض الارتجاع المريئي؟ المجلس الصحي السعودي يقدّم الحل

قدم المجلس الصحي السعودي عددًا من الإرشادات لتخفيف أعراض الارتجاع المريئي.
وقال المجلس: الارتجاع المريئي هو حالة مرضية شائعة تحدث بسبب رجوع حمض المعدة ومحتوياتها إلى المريء، ويعاني منها الكثيرون بما في ذلك النساء الحوامل من وقت إلى آخر.
وأضاف: يمكن إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة من خلال عدم الاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة، والأكل قبل الاستلقاء بساعتين إلى ثلاث ساعات، وفقدان الوزن في حالة زيادة الوزن أو السمنة، وتجنب ارتداء الملابس الضيقة، وتقسيم وجبات الطعام إلى وجبات صغيرة ومتفرقة خلال اليوم، ورفع رأس السرير بمقدار 15-20 سم".