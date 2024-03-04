هل تزعجك أعراض الارتجاع المريئي؟ المجلس الصحي السعودي يقدّم الحل

وأضاف: يمكن إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة من خلال عدم الاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة، والأكل قبل الاستلقاء بساعتين إلى ثلاث ساعات، وفقدان الوزن في حالة زيادة الوزن أو السمنة، وتجنب ارتداء الملابس الضيقة، وتقسيم وجبات الطعام إلى وجبات صغيرة ومتفرقة خلال اليوم، ورفع رأس السرير بمقدار 15-20 سم".