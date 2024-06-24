وسوسة وفهم خاطئ.. "سلبيات عمل التحاليل دون طلب طبيب" في إيضاح لـ"الخضيري"

وأضاف: "مما يعني أن لديك مناعة ضده، لكن المريض للأسف فهم خطأ، وسبب مشكلة ووسوسة وأشغل نفسه وكرر الفحوصات الطبية، وتتكرر تلك المشكلة ويُعتقد أن الفيروس موجود لكن الطبيب سيشرح لك ان هذه الإيجابية تعني أن اللقاح عندك فعال والمناعة ضد ذلك الميكروب صح، وأما غير ذلك فقد تحتاج إعادة اللقاح أو أخذ جرعة تنشيطية.