احذرها وتحاشى الأخطر.."أخطاء واضحة في التغذية" تحفز سرطان الأمعاء

ووفقًا له، أخطر الأخطاء في التغذية تناول اللحوم المقلية، لأن أمعاء الإنسان بحاجة إلى الألياف الغذائية الموجودة بكمية كبيرة في الخضروات والفواكه، كما تحتوي الحبوب وخاصة الشعير والشوفان على الألياف الغذائية؛ حيث إن هذه الألياف تساعد على الوقاية من سرطان الأمعاء والرئة والبروستاتا، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".