لا لخطر السقوط.. 6 نصائح من "سعود الطبية" من أجل "حياة صحية نشطة لكبار السن"

أكدت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، على مفاهيم الحياة الصحية النشطة لكبار السن، مشيرةً إلى أن التقدم في العمر لا يمنع أبداً من ممارسة الرياضة.