لا لخطر السقوط.. 6 نصائح من "سعود الطبية" من أجل "حياة صحية نشطة لكبار السن"

أكدت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، على مفاهيم الحياة الصحية النشطة لكبار السن، مشيرةً إلى أن التقدم في العمر لا يمنع أبداً من ممارسة الرياضة.
وأوصت المدينة عبر حسابها على منصة "إكس"، بـ6 نصائح لكبار السن منها: "الانتظام في ممارسة النشاط البدني لرفع مستوى اللياقة البدنية وإطالة متوسط العمر الصحي النشط".
وأوضحت أنه "ينبغي مزاولة النشاط البدني المعتدل لمدة 10 دقائق على الأقل على مدار الأسبوع أو ما يعادل 3 أيام أو أكثر أسبوعياً"، و"المشي لمدة نصف ساعة يومياً لتحسين صحة العظام والصحة الوظيفية".
وأبانت أن "تمارين التوازن والتقوية تساعد على تقليل خطر السقوط لدى كبار السن"، مشيرةً إلى أن "السباحة من الأنشطة الرياضية المهمة لتحسين التوازن والحركة، وتمنح الجسم تمريناً متكاملاً"، ومؤكدة أن "نقص النشاط البدني أحد عوامل الخطر الرئيسية للتعرض للوفاة في العالم".