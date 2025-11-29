دراسة جديدة: فوائد دواء السمنة "تيرزيباتيد" تنتهي خلال عام من التوقف

نصف المشاركين استعادوا نصف الوزن على الأقل

لكن وفقاً للدراسة المنشورة في مجلة " JAMA Internal Medicine"، بعد إيقاف الدواء، انقسمت مسارات الوزن إلى أربع فئات حتى الأسبوع 88، حيث:

- استعاد نحو نصف المشاركين 50% أو أكثر من الوزن المفقود.

- استعاد واحد من كل أربعة تقريبًا 75% على الأقل من وزنه السابق.

- قرابة 9% أصبحوا أكبر من وزنهم قبل بدء العلاج.

- فقط 4% واصلوا فقدان الوزن بالاعتماد على تغييرات نمط الحياة وحدها.